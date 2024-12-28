Odunlukta Göçük: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Odunlukta Göçük: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Malatya Hekimhan'da 3 gündür kayıp İbrahim Alıcı, göçükte ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

28.12.2024 21:44
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Haber alınamayan şahıs odunlukta ölü bulundu

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınmayan şahsın göçük meydana gelen odunlukta ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Alıcı'dan 3 gündür haber alamayan yakınları şahsın ikametine giderek Alıcı'ya ulaşama çalıştı. Bu sırada evin odunluk bölümünde göçük meydana geldiğini gören İbrahim Alıcı'nın yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler yaptıkları incelemede İbrahim Alıcı'nın göçük altında kaldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Alıcı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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