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Off-road yaparken lastiği koptu, farkında olmadan kilometrelerce yol gitti - Son Dakika
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Off-road yaparken lastiği koptu, farkında olmadan kilometrelerce yol gitti

Bursa'da off-road yaparken aracının lastiği kopan sürücü, durumun farkında olmadan kilometrelerce yol aldı. Arkadaşı durumu fark edince şaşkınlık yaşadı. Mustafakemalpaşa ilçesinde bir grup arkadaş off-road yapmak için dağlık araziye çıktı. Bir kişi video çekmek için araçtan inince, aracın sağ ön lastiğinin olmadığını fark etti ve sürücüye söyledi. Sürücü ise lastiğin olmadığını bilmeden kilometrelerce off-road yapmaya devam etti ve bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

16.01.2024 - 10:55,
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Off-road yaparken lastiği koptu, farkında olmadan kilometrelerce yol gitti

BURSA - Bursa'da off-road yaptığı sırada aracının lastiği kopan sürücü, durumun farkında olmayınca kilometrelerce yol gitti. Video çekmek için inen arkadaşı ise durumu fark edince gözlerine inanamadı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir grup arkadaş off-road yapmak için dağlık araziye çıktı. Bir süre boyunca off-road yapan gruptan bir kişi video çekmek için araçtan aşağı inince gözlerine inanamadı. Aracın sağ ön lastiğinin yerinde olmadığını sürücüye söylemesiyle birlikte herkes şaştı kaldı. Sürücü aracın lastiği olmadan kilometrelerce off-road yaparken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Off-road yaparken lastiği koptu, farkında olmadan kilometrelerce yol gitti
Kaynak: İHA
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Bursa, Olaylar, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Off-road yaparken lastiği koptu, farkında olmadan kilometrelerce yol gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Off-road yaparken lastiği koptu, farkında olmadan kilometrelerce yol gitti - Son Dakika
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