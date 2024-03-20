Öfkeli koca karısını tüfekle vurdu

Kendisini polise şikayete giden karısını tüfekle vurdu
SAMSUN - Samsun'da tartıştığı karısı kendisini polise şikayete giderken yolunu kesen öfkeli koca tüfekle 1 çocuk annesi eşini vurarak yaraladı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi'nde ikamet eden Bahar Vatansever ile 1.5 yıllık evli olduğu eşi Cengiz Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu evinden dışarı çıkan 1 çocuk annesi Bahar Vatansever, taksiye binip eşini şikayet için polis merkezine gitmek için yola çıktı. Kendi araçları ile eşinin peşinden giden Cengiz Yılmaz, taksinin önünü aracı ile kesip eşini taksiden indirip polise şikayete gitmesine engel olmaya çalıştı. Cengiz Yılmaz eşinin kendisiyle gelmemesi üzerine sokak ortasında tüfekle ateş açarak yaraladı. Sağ ayağından vurulan Bahar Vatansever ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz Yılmaz ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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