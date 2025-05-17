İstanbul'da kanser hastalığından kurtulan küçük bir çocuğun babası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hüzünlendirdi. Oğlunun balon uçurmak istediğini belirten baba, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Gelir misiniz?" dedi.
İstanbul'da bir baba, oğlu kanseri yenince duygusal bir paylaşım yaptı. Çok fazla çevrelerinin olmadığını söyleyen baba, hastalıktan kurtulan çocuğunun balon uçurmak istediğini belirterek, insanları davet etti.
Baba paylaşımında, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz Sancaktepe Belediyesi önünde 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oğlu kanseri yenen babanın isteği duygulandırdı - Son Dakika
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