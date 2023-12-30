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Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama - Son Dakika
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Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama

Antalya'nın 5 ilçesinde düzenlenen 'Kafes 24' operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı, 18'ine adli kontrol verildi. Oğlunu, çeteye olan borcu nedeniyle kaybeden annenin jandarmaya ihbarı suç örgütünün çökertilmesini sağladı.

Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama
30.12.2023 - 23:52,
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Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama

Çukur Çetesi'ne yönelik düzenlenen 'Kafes 24' operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı, 18'ine adli kontrol verildi

ANTALYA - Antalya'nın 5 ilçesinde "Çukur Çetesi"ne yönelik düzenlenen Kafes-24 operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğlunu, çeteye olan borcu nedeniyle kaybeden annenin jandarmaya ihbarı suç örgütünün çökertilmesini sağladı.

Kemer ilçesinde yaşayan bir kadın, oğlunun tefecilerin ağına düşüp intihar ederek yaşamına son vermesinin ardından, olayın peşini bırakmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na gelen kadın, oğlunu hayattan koparan tüm süreci detaylı şekilde kadın subaylara anlattı. Gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasının ardından konu savcılığa taşındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı işbirliği ile toplam 404 personelin katılımıyla; Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde 'Çukur Çetesi' olarak belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 7 aylık istihbarat çalışmaları neticesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik araştırmada, 50'yi aşkın mağdur ve 48 şüpheli belirlendi. 7 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla 43 şüpheli gözaltına alındı, arasında siyasilerinde olduğu 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Suç örgütünün, mali sıkıntı çeken kişilere faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği, kendilerine para talebiyle gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları, mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç sattıklarını ifade etti. Şüphelilerin mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebirle tahsil ettikleri, verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları, şüphelilerin diğer ülkelerden Türkiye'de ilk kez kullanılan "Hawala" yöntemi ile kara para transferi yaptıkları tespit edildi.

Operasyon sonucunda 3 tabanca, 15 av tüfeği, 85 tapu, 680 senet, 380 çek, 18 bin 500 araç satışı sözleşmesi, 800 vekaletname, 80 banka cüzdanı, 60 kredi kartı, 2 kripto para soğuk cüzdan, 80 para transferi içeren ajanda, 11 milyon lira, 66 cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin lira, 33 kilo altın ele geçirildi.

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu.

"25 tutuklama"

İl Jandarma Komutanlığının paylaştığı görüntülerde, ekiplerin çıkması, belirlenen adreslerde arama yapması, ele geçirlen, silahlar, lüks araçlar, tapu, altın ve balya balya paralar, bazı şüphelilerin evlerinden alındıkları anlar yer aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Kemer Adliyesine sevk edildi. Gece yarısına kadar süren adliye sürecinin ardından 43 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Oğlunu kaybeden annenin ihbarıyla çökertilen çete operasyonuna 25 tutuklama - Son Dakika


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