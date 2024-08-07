Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı - Son Dakika
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Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba, olay yerinde evladına son bakışını yaptı. Kazayı gören yakınları sinir krizi geçirdi.

07.08.2024 18:51
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Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı

Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi, ölüm haberine duyan bir yakını ise bayıldı

Kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen ve yaşı küçük iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen babanın evladına son bakışı yürekleri sızlattı.

Kaza, 12.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Gazi Caddesi'nden seyir halindeki Sadi B. idaresinde ki 07 SDL 05 plakalı motosiklet ile Ertuğrul Gazi Caddesi yönünden gelen ve ehliyeti olmadığı öğrenilen 17 yaşında ki O.S.T.'nin kullandığı 07 ZD 901 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Araç ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çıkarak durabildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kazayı görerek olay yerine gelen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sadi B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşı küçük olan araç sürücüsü O.S.T polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Bu sırada olayı haber alarak kaza yerine gelen Sadi B.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Evlada son bakış

Telefonla ulaşılan ve olay yerine çağrılan Sadi B.'nin babası oğlunun cansız bedenini görünce büyük üzüntü yaşadı. Acılı baba, Sadi B'nin üzerine örtülen örtüyü kaldırarak oğlunun yüzüne uzun uzun baktı. Acılı babanın bu hali görenlerin yüreklerini sızlattı. Bu sırada olayı haber alarak kaza yerine gelen bir başka yakını ise sinir krizi geçirerek bayıldı. Baygınlık geçiren şahsı akrabaları araca alarak hastaneye götürdü. Sadi B.'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından yakınları tarafından tabuta konularak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı - Son Dakika

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