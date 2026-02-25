Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti - Son Dakika
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

25.02.2026 21:53  Güncelleme: 21:54
Bolu'da 10 gün önce oğlunu toprağa veren anne Mine Konuk'tan yürekleri dağlayan haber geldi. Evladının kabri başında kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren anne hayatını kaybetti.

Bolu'da yaşanan acı olay yürekleri bir kez daha dağladı. 10 gün önce 16 yaşındaki oğlunu toprağa veren Mine Konuk, evladının mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

EVDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

14 Şubat'ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü olarak bulunmuş, cenazesi gözyaşları içinde Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Genç yaşta gelen ölüm, ailesini ve yakın çevresini yasa boğmuştu.

MEZARLIK ZİYARETİNDE FENALAŞTI

Evladının ani kaybıyla sarsılan anne Mine Konuk, oğlunun mezarını ziyaret ettiği sırada fenalaştı. Mezarı başında kalp krizi geçiren acılı anne için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu'da hastaneye kaldırılan Mine Konuk, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde günlerdir tedavi altında bulunan annenin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilmişti.

Ankara'daki hastanede yaşam mücadelesi veren Mine Konuk'tan acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan talihsiz anne, evlat acısına dayanamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve oğulun art arda gelen kaybı, yakınlarını ve kentteki vatandaşları derin üzüntüye boğdu.

Kaynak: İHA

