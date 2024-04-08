Oğlunun düğünü için yaptığı 2 milyon lira değerinde altın ve döviz birikimi çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oğlunun düğünü için yaptığı 2 milyon lira değerinde altın ve döviz birikimi çalındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ve döviz çalındı. Baba, oğlunun düğünü için birikim yaptığını söyleyerek hırsızlara seslendi. Evde inceleme ve parmak izi çalışması yapılıyor.

08.04.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğlunun düğünü için yaptığı 2 milyon lira değerinde altın ve döviz birikimi çalındı

Oğlunun düğünü için birikim yaptığını söyleyen baba hırsızlara seslendi

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ve döviz çalındı. Mağdur baba oğlunu evlendirmek için birikim yaptığını söyleyerek, hırsızlara seslendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yaylacı Caddesinde bulunan İsmail Akkaş'a ait evde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlar evde kimsenin olmadığı sırada pencere demirini yerinden söküp, camı kırdıktan sonra pencereden içeri girip yüklükte bulunan eşyaları dağıtarak eşyalar içerisine konulan her biri 35 gram olan 21 adet burma bilezik, 35 adet çeyrek altın, çok sayıda gram altın ile 4 bin dolar dövizi alarak kaçtı. Eve gelen İsmail Akkaş odasının kapısını açtığında penceresinin kırık olduğunu, eşyaların dağıtıldığını, altınların yerinde olmadığını gördü. Akkaş, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme ve parmak izi çalışması yaparak şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İsmail Akkaş, 40 yıldır hamallık yaparak bu parayı biriktirdiğini ifade ederek, çocuğuna nişan yapmak ve düğünü için altınları birikim yaptığını belirtti. İsmail Akkaş, "Pencere demirini kırıp içeri girmişler. Çocuğuma nişan yapacaktım. Saman, balya, çamur her işe gittim. Alın terimle çalıştım ve bunları aldım. Hiç kimseye kötülük etmedim. Bunu herkes biliyor. Hakkım ile çalıştım. Her kim aldıysa geri getirip yerine bıraksın. Bu mübarek ayda bu yapılmaz ki. Gereken neyse yapılsın" dedi.

Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oğlunun düğünü için yaptığı 2 milyon lira değerinde altın ve döviz birikimi çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
18:44 Ömer Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu yeniden paylaştı Ömer Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu yeniden paylaştı
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 19:11:54. #1.12#
SON DAKİKA: Oğlunun düğünü için yaptığı 2 milyon lira değerinde altın ve döviz birikimi çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement