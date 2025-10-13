Öğrenci ve akrabalarından öğretmene çirkin saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Öğrenci ve akrabalarından öğretmene çirkin saldırı

Öğrenci ve akrabalarından öğretmene çirkin saldırı
13.10.2025 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dersin huzurunu bozduğu için öğretmeni tarafından uyarılan öğrenci, sınıftan ayrılarak çağırdığı akrabalarıyla okulun müdürüne saldırdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dersin huzurunu bozduğu için öğretmeni tarafından uyarılan öğrenci, sınıftan ayrılarak çağırdığı akrabalarıyla okulun müdürüne saldırdı.

Manisa'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Olay, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Şehit Murat Kartal Ortaokulunda edinilen bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi Y.G., matematik dersinde dersin huzurunu bozduğu için öğretmeni uyarınca tartışmaya başladı.

ÖĞRENCİNİN AKRABALARI SALDIRDI

Tartışma sonrası sınıftan ayrılan Y.G.'yi gören okul müdürü Nihat Özşengezer ve okulun eski müdürü Esat Savaş nereye gittiğini sordu. Okul bahçesinde Y.G. ile konuşan okul müdürü ve eski müdür, Y.G.'nin ağabeyi M.G. ve akrabalarının saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Y.G.'nin ağabeyi M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖĞRETMENLER SALDIRIYI KINADI

Yaşanan olayın ardından Türk Eğitim-Sen Alaşehir Temsilcisi Osman Suat Çete öncülüğünde toplanan sendika yönetimi ve üyeleri basın açıklaması düzenleyerek, yaşanan saldırıyı kınadı. Çete, "Eğitim kurumları, bilgiyle donatılmış bireylerin yetiştiği, güvenli ve saygı temelli alanlar olmalıdır. Ancak son yıllarda öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik saldırıların arttığına dair haberler toplumda ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Bir okul müdürüne yapılan saldırı, yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda eğitime, disipline ve geleceğe yapılan bir saldırıdır" dedi.

Çete, eğitimcilere yönelik şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Çözüm, yalnızca güvenlik önlemlerini artırmakla değil, aileler, öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler arasında sağlıklı iletişimi güçlendirmekle mümkündür. Eğitim kurumlarını korumak, geleceğimizi korumaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alaşehir, Güvenlik, 3-sayfa, manisa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğrenci ve akrabalarından öğretmene çirkin saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı Kayseri'de Gece Kulübü Kavgası: Baba ve Oğul Yaralı
Meclis’e sunuldu Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor Meclis'e sunuldu! Bebeklere ücretsiz özel sağlık hizmeti geliyor
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’nun konvoyunda korkutan kaza Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'nun konvoyunda korkutan kaza
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Reto Ziegler futbolu bıraktı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Reto Ziegler futbolu bıraktı
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçeli yıldıza veto Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı Hemen kapatıldı Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

19:13
Fenerbahçe’den tarihi transfer hamlesi
Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi
18:49
Mısır’daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri bomba
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba
18:35
YKS’yi 1 dakika ile kaçırmıştı Genç kadına canlı yayında para yağdı
YKS’yi 1 dakika ile kaçırmıştı! Genç kadına canlı yayında para yağdı
18:23
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
18:12
Trump, Mısır’da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı
17:32
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 20:08:14. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenci ve akrabalarından öğretmene çirkin saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.