Öğrenci ve akrabalarından öğretmene çirkin saldırı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dersin huzurunu bozduğu için öğretmeni tarafından uyarılan öğrenci, sınıftan ayrılarak çağırdığı akrabalarıyla okulun müdürüne saldırdı.

Manisa'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Olay, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Şehit Murat Kartal Ortaokulunda edinilen bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi Y.G., matematik dersinde dersin huzurunu bozduğu için öğretmeni uyarınca tartışmaya başladı.

ÖĞRENCİNİN AKRABALARI SALDIRDI

Tartışma sonrası sınıftan ayrılan Y.G.'yi gören okul müdürü Nihat Özşengezer ve okulun eski müdürü Esat Savaş nereye gittiğini sordu. Okul bahçesinde Y.G. ile konuşan okul müdürü ve eski müdür, Y.G.'nin ağabeyi M.G. ve akrabalarının saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Y.G.'nin ağabeyi M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖĞRETMENLER SALDIRIYI KINADI

Yaşanan olayın ardından Türk Eğitim-Sen Alaşehir Temsilcisi Osman Suat Çete öncülüğünde toplanan sendika yönetimi ve üyeleri basın açıklaması düzenleyerek, yaşanan saldırıyı kınadı. Çete, "Eğitim kurumları, bilgiyle donatılmış bireylerin yetiştiği, güvenli ve saygı temelli alanlar olmalıdır. Ancak son yıllarda öğretmenlere ve okul yöneticilerine yönelik saldırıların arttığına dair haberler toplumda ciddi bir endişe oluşturmaktadır. Bir okul müdürüne yapılan saldırı, yalnızca bir bireye değil, aynı zamanda eğitime, disipline ve geleceğe yapılan bir saldırıdır" dedi.

Çete, eğitimcilere yönelik şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Çözüm, yalnızca güvenlik önlemlerini artırmakla değil, aileler, öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler arasında sağlıklı iletişimi güçlendirmekle mümkündür. Eğitim kurumlarını korumak, geleceğimizi korumaktır" diye konuştu.