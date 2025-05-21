Pendik'te bir öğrencisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pendik'te Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlatılan öğretmen Z.D.A, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan öğretmen hakkında, 45 gün boyunca her Cumartesi günü en yakın kolluk birimine giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğretmen Darbı: Adli Kontrol ile Serbest Kaldı - Son Dakika
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