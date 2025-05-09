Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

Mehmet Topuz:

sayın cumhur başkanı danışmanı ,belliki bu adam psikolojik olarak normal değil ,ama sen bu anlayışla , bataklığı kurutmak yerine sinekleri oldurmuyormusun .Önce bu duruma bir insan nasıl geliyor ve bu kadar acımasız nasıl oluyor ,ilimle bilimle tespitini yap,bu ve bu gibi durumların önüne nasıl geçilir bir araştır.yapti öldürelim mantigi ile hiç bişey düzelmez..