Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

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Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, sosyal medyada küçük çocuklara şiddet uygulayan şahsın görüntüleri paylaşarak; "Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" notunu düştü.

09.05.2025 22:37
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Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, sosyal medyada küçük çocuklara şiddet uygulayan şahsın görüntülere tepki gösterdi. Saral, "Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" açıklamasında bulundu.

Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise şoke etti.

OKTAY SARAL'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan sosyal medyada tepki çeken çocuğa şiddet görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral, çok sert tepki geldi.

"BÖYLELERİ HAYATTA OLMAMALI"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Saral, "İzlerken kanım dondu. Allah aşkına şu alçağı alın ve yok edin, yargılanmasına gerek yok. Böyleleri hayatta olmamalı. Bu tipler devlet eliyle infaz edilmeli" notunu düştü.

Oktay Saral'dan tepki çeken çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

NE OLMUŞTU?

6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklanmıştı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı

Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Başdanışmanından çocuğa şiddet görüntülerine tepki: Böyleleri hayatta olmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ebuturap:
    evet bizde onu soyluyoruz idammmm 116 3 Yanıtla
  • R C G:
    iyi de infaz edilmeli dediğiniz kişileri kime sorup ulkeye getirdiniz ve vatandaslik verdiniz. eski suriyeli yeni turkiyeli o cocugunu doven sahis. 65 27 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    sayın cumhur başkanı danışmanı ,belliki bu adam psikolojik olarak normal değil ,ama sen bu anlayışla , bataklığı kurutmak yerine sinekleri oldurmuyormusun .Önce bu duruma bir insan nasıl geliyor ve bu kadar acımasız nasıl oluyor ,ilimle bilimle tespitini yap,bu ve bu gibi durumların önüne nasıl geçilir bir araştır.yapti öldürelim mantigi ile hiç bişey düzelmez.. 19 37 Yanıtla
  • #Kemer130531:
    istikbarat söyleyin infaz etsinler bu adamlari aynisi yapsinlar ona 52 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    uyuşturucu istismar herşey var akp Türkiyesi 25 28 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Bunları ülkeye sokan kendileri, şimdi çıkmış bunları eleştiriyor. Bu adamdan danışman olursa vay bu ülkenin haline i 24 20 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu haberdeki yabancı uyruklu suriyeliydi, sonuçta şiddet ortamından gelmişler, bunuda biliyormuydu oktay bey 18 19 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kim bu yabancı mı, gerçi ne farkeder bu tipler her yerde var. kanunlar çok zayıf polis de pasifize edildi getir götür memuru oldu. ön kapıdan al arka kapıdan şal.. 28 0 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    böyle kansız insanlara idam az bile 26 0 Yanıtla
  • 611661:
    Adam haklı dağılın... 6 6 Yanıtla
  • 6490203:
    çok doğru demiş savunmasın bir bebeğin hakkı korunmalı, babamı devlet niye öldürdü dediğinde de bu videoyu izleteceksin o da hak verecek 8 0 Yanıtla
  • Hkn Dağ:
    ABD de İdam var ve Dünyanın en güçlü ülkesi bir nevi kısas gibi kanunlar yani ABD seriatla idare ediliyor.Ölumlerden ölüm beğen türünden gaz odası, elektirikli sandalye, zehirli iğne yağlı urgan, silahla, envai çeşit infaz kanun dediğin böyle olur.Bu adam bu hale hukuğun yaptırımın olmadığı için bunu yapıyor çünki pabuç ucuz.Aklı varmı var muhakemesi varmı var niye yapıyor çünki ceza yok hacı fakının yeri burası 6 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    BUNU 20 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETEN RTE SÖYLE, BİZİM İSTEDİĞİMİZ SENINKIYLE AYNI ZATEN 6 0 Yanıtla
  • Nedim:
    aile bakanlığı her çocuğun evini aylık denetlemeli vücut muayenelerini yapmalı sosyo okonomik durum değerlendirmesi yapmalı kötü ise doğurganlık tebbirleri aldırmalı sorunlu ebeveynleri komşu istihbarat aksiyonları ile denetim altına almalı bu çocuk sadece 1 tane ya görünmeyen acı çekenler ey ülkem artık bu mekanizmaları kur 6 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    İlk defa adam gibi birsey söyledin. Lüzumsuz. 5 0 Yanıtla
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