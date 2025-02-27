Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde bir kişi, boşandığı eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç.; yanında bulundurduğu tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.K. ile R.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından B.K. ve R.Ç.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.