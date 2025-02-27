Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

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Kayseri Melikgazi'deki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nda kan donduran bir olay yaşandı. Boşandığı eşini okul bahçesinde tabancayla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

27.02.2025 15:10
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde bir kişi, boşandığı eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç.; yanında bulundurduğu tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.

Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.K. ile R.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerin ardından B.K. ve R.Ç.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
Kaynak: İHA

Burhan Sönmez, Melikgazi, Güvenlik, 3-sayfa, kayseri, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • stanciu george:
    olay yeri hiç iyi olmamış hadi sen geberdin de cocukların psikolojisini niye bozuyorsun 9 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Pislik temizlemiş 4 1 Yanıtla
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