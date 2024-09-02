Okul Açılışında Feci Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Okul Açılışında Feci Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyum haftası kapsamında okula giden 7 yaşındaki Miray Arslan, öğretmeninin kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Gazi İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Miray, okul bahçesinde oynarken öğretmeninin aracının hareket etmesi sonucu çiğnendi ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 16:09
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Okul hayatının ilk gününde öğretmeninin çarptığı Miray hayatını kaybetti

Ordu'da uyum haftası kapsamında okula gelen 7 yaşında Miray, okul bahçesinde öğretmeninin kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan, okulun beden eğitimi öğretmeninin kullandığı lüks cipin okul bahçesinde çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan (7), okulun demir kapısının önünde oynadığı esnada, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile okulun bahçesine girmek istedi. Okulun bahçe kapısının açılmasının ardından cipi ile hareket eden öğretmen B.K., okul bahçesinde oynayan Miray Arslan'ı fark edemeyerek çiğnedi.

Hastanede hayatını kaybetti

Cipin altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan Miray'ın, ilk kez okula geldiği öğrenilirken, sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayı göre mahalle sakini Rabia Doruk, "Okula girerken çocuğun kafasından ve ayağından geçti. Okul beden eğitimi ve spor öğretmeni. Çocuk okula yeni başlamış, annesi de buradaymış. Ben korktum, elim ayağım titredi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okul Açılışında Feci Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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