Okul hizmetlisi müdür yardımcısına saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Okul hizmetlisi müdür yardımcısına saldırdı, o anlar kamerada

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Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir okulda hizmetli olan bir kadın, iddiaya göre eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı. Olay, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

11.05.2024 13:09
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Okul hizmetlisi kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı...O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde okulda hizmetli olan bir kadın, iddiaya göre eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre okulun hizmetlisi G.P., okula gelen eşi konusunda uyarılması üzerine müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönerken, G.P. sinir krizi geçirerek hem müdür yardımcısına saldırdı hem de okulda bulunan malzemelere zarar verdi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Şiddete maruz kalan müdür yardımcısı, hizmetliden şikayetçi olurken, G.P.'nin saldırdığı anlar da okul içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Okul hizmetlisi müdür yardımcısına saldırdı, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Kayseri, Talas, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul hizmetlisi müdür yardımcısına saldırdı, o anlar kamerada - Son Dakika

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