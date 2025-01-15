Okul Müdür Yardımcısına Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Okul Müdür Yardımcısına Bıçaklı Saldırı

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Büyükçekmece'de, devamsızlık sildiği için bıçakla saldıran öğrenci tutuklandı.

15.01.2025 19:40
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Büyükçekmece'de okul müdür yardımcısını bıçaklayan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olan ve kadın müdür yardımcısını bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralamıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Müdür yardımcısını bıçaklayan B.Y.E. ise olay sonrası okuldan kaçarak uzaklaşmıştı.

Şüpheli kısa süre sonra Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan B.Y.E, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardındın zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Devamsızlıklarının silinmesini istedi"

Polisin yaptığı araştırmada B.Y.E.'nin müdür yardımcısı Ş.Ç.'den ile devamsızlıklarının silinmesini istediği ve müdür yardımcısının bunu yapmaması üzerine olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Okul Müdür Yardımcısına Bıçaklı Saldırı
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul Müdür Yardımcısına Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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