Okul Servisi Scooter\'a Çarptı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul servisi, scooter kullanan çocuğa çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, okul servisi, scooter kullanan çocuğa ardında karşı yönden gelen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
