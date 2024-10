Okul Servislerinde Sıfır Kaza

3.Sayfa

Denetimler sonuç verdi, okul servis araçları trafik kazasına karışmadı

Ordu'da polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan 5 bin 828 denetim ile trafik kazası sayısı sıfıra indirildi

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından, 'Okul yolunda her şey yolunda' mottosu ile okul servislerine yönelik 2024 yılının ilk 9 ayında 5 bin 828 servis sürücüsü denetlendi, okul servislerinin karıştığı ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası yaşanmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ile genelinde sıklıkla sürdürülen denetimler devam ediyor. Ekiplerin yaptıkların denetimlerin başında gelen okul servis araçlarına yönelik denetimler ise 2023 yılına oranla yüzde 78.4 arttı. Ekiplerin öğrencilere yönelik verdiği eğitimler ise 2024 yılının ilk 9 ayında 24 bin öğrenciye ulaşıldı. Yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ile 2024 yılının ilk 9 ayında il genelinde okul servis araçlarının karıştığı ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının yaşanmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ekipler Amiri Bünyamin Demir, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca 'okul yolunda her şey yolunda' mottosu kapsamında il genelinde okul servis sürücüleri ile rehber personellere yönelik eğitimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Öğrencilere yönelik yapılan eğitimlerin okullarda, trafik pakında ve servis araçlarında devam ettiğini kaydeden Demir, "Eğitimlerde önemsediğimiz 4 konu var. Emniyet kemeri kullanımı, okul önlerinde ve kavşaklarda araç sürücüleri ile göz teması kurmaları, okul servis araçlarına binerken biniş ve iniş kurallarına riayet etmeleri ve sürücüyü konuşturmama konularında il genelinde faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

"Denetimler geçen yıla oranlar yüzde 78.3 arttı"

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ekipler Amiri Bünyamin Demir, 2023 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 22 bin öğrenciye bu kapsamda eğitim verildiğini, 2024 yılının aynı döneminde ise yaklaşık 24 bin öğrenciye ulaşıldığını belirterek, "Denetim faaliyetlerini değerlendirdiğimizde ise 2023 yılının ilk 9 ayında okul servis araçları ve sürücülerine yönelik yaklaşık 3 bin 269 servis ve sürücüsü denetlenmiş iken, 2024 yılında bu oran yüzde 78.3 artış ile 5 bin 828 okul servis ve sürücüsü denetlenmiştir. Bu denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren maddelerin başında hız denetimi, kavşak kurallarına uyma, kırmızı ışık ihlali ve en önemsediğimiz konuların başında da cep telefonu kullanımı hususları ön plana çıkartılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Denetimlerin sayesinde okul servis araçları trafik kazasına karışmadı"

Demir, yapılan denetimlerin sayesinde il genelinde okul servis araçlarının karışmış olduğu can kayıplı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının yaşanmadığına dikkat çekerek, "Bu denetimler vasıtası ile 2024 yılında memnuniyetle ifade etmeliyiz ki okul servis araçlarının karışmış olduğu can kayıplı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmemiştir, bu da bizim için büyük bir sevinçtir. Aynı şekilde İl Emniyet Müdürümüzün talimatı doğrultusunda yoğun olan okul ve kavşaklarımıza trafik ekiplerimiz ve yay personellerimiz görevlendirilmiş, bu görevliler vasıtası ile okula giriş ve çıkışlarda öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okuluna intikal etmeleri konusunda yardımcı olunmaktadır. 'Söz konusu insansa trafikte bir can kaybı bile fazladır' mottosu kapsamında il genelinde öğrencilerimizin güvenliği için yine aynı şekilde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Sürekli olarak kendilerinin denetlendiğini ve bunun faydalı olduğunu söyleyen öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Yaşar Ongun ise "23 yıldır bu işi yapıyorum, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz, bizleri sürekli olarak denetliyorlar, araçlarımızda bir sorun yok, öğrencilerin emniyet kemeleri takılı. Denetimler bizler ve öğrenciler için çok faydalı" dedi.