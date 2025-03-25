"Okula gidiyorum" deyip evden çıkan ve arkadaşıyla kayıplara karışan 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Eskişehir'de, kız arkadaşı ile 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi'nde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Faize Gizem Çarkın, dün saat 08.00'de Şehit Hasan Önal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için evinden ayrıldı. Daha sonra okul müdürü, Faize Gizem Çarkın'ın okula gelmediğini 50 yaşındaki anne Aysel Çarkın'a bildirdi. Kızını arayan ve telefonu kapalı olan kızı için endişe duyan talihsiz anne gözyaşı döküyor.

Erkek arkadaşına 'Ben evden kaçıyorum' dedi

Anne Aysel Çarkın, kızıyla birlikte okula gelmeyen 16 yaşındaki G.K.'nin annesiyle iletişime geçtiğini anlatarak, "Neden kızının okula gitmediğini sordum, annesi telefonu suratıma kapattı" dedi.

"Her gece öper yatardın neden öyle yaptın '"

Çocuğundan dünden beri haber alamayan Aysel Çarkın, "Beni görüyorsan ne olur çık gel perişanım, hastayım iğneler vuruluyorum, iğnelerle ayakta duruyorum. Yalvarıyorum sen beni her gece öper yatardın neden öyle yaptın' Yalvarıyorum sana geri gel, sana hiçbir şey söylemeyeceğiz, sen evine dön yeter ki. Benim kızım 14 yaşında. Bir kız arkadaşıyla dün okula gitmemişler. Biri başka sınıfta öteki başka sınıftaydı. Okul müdürü beni aramış kızınız okula gelmedi demek için, aşağı inmiştim duymadım. Akşam benim kız gelmeyince ben okula gittim, polisleri aradım, kaçan kızın annesini de aradım. Okul müdürü kaçan kızın annesini aramış, annesi de kaçan kızını aramış 'Neredesin okula gitmemişsin' diye, o da telefonu suratına kapatmış. Ne akılla kaçtılarsa 2 kız kaçmışlar okuldan. Öbür kızın erkek arkadaşı varmış onu aradım, 'Beni de engelledi' dedi. Ona mesaj çekmiş, 'Ben evden kaçıyorum, seni sonra ararım' demiş. Dünden beri yoklar. Akşam o kıza ulaştık, 'Aile baskısı yüzünden kaçtık' diyorlar. Bizde öyle bir baskı kesinlikle yok. Şu an telefonları kapalı, arıyoruz ulaşılamıyor. Zaten beni de engellemiş, telefonunu açmıyor. Nerede oldukları belli değil" dedi. - ESKİŞEHİR