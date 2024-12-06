Ölen Kadının Günlüğü Koca Şiddetini Ortaya Çıkardı - Son Dakika
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Ölen Kadının Günlüğü Koca Şiddetini Ortaya Çıkardı

Medine Kara'nın intihar ettiği öne sürüldü, ancak günlüğünde eşi tarafından tehdit ve işkence notları bulundu.

06.12.2024 23:38
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Ölen kadının günlüğü koca şiddetini ortaya çıkardı

Hatay'da 7 yıl önce kendini ipe asarak yaşamına son verdiği öne sürülen Medine Kara'nın kız kardeşi 8 aylık evli olduğu kocası A.K'nin öldürdüğünü iddia etti

Ölen kadının günlüğünde ise "Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum", "Ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye defalarca tehdit ettin" notları dikkat çekti

ADANA - Hatay'da 7 yıl önce intihar eden kadının kardeşi, 8 aylık evli olduğu eşi tarafından öldürüldüğü öne sürdü. Öldürülen kadının günlüğünde eşinin kendisine yaptığı işkenceler ortaya çıkarken "Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notu dikkat çekti.

Medine Kara, A.K. ile henüz 8 aylık evliyken Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaldığı evinde 8 Eylül 2017 yılında asılı olarak bulundu. Dönemin savcısının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, Medine Kara'nın "doku bozukluğu" tespit edildi, iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğuna belirtilmiş. Kara'nın 1 ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsisi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü tespit edildi. Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

"Koca işkencesi günlükte ortaya çıktı"

Medine Kara'nın ölümünden kısa süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı. Günlükte ise Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence ortaya çıktı. Medine Kara'nın günlüğünde, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca ben tehdit etti. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti. Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı

"İntihar süsü var"

Ölen Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci, "İntihar süsü var bu deniyor ama kesinlikle kardeşim intihar etmedi. Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi, kardeşimin ölümüne intihar süsü verildi. Olay günü aralarında küçük kavga olmuş. Kurban esmiş annesinde ama kardeşime hiç söylememiş bu nedenle kavga çıkmış" dedi.

"Ya o beni ya da ben kardeşinizi öldüreceğim

Kardeşinin çok acılar çektiğini belirten Değirmenci, "Eşi bizi aradı, 'gelip kardeşinizi götürün ya o beni yada ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi. Kardeşim hayatını kaybetmiş ama eşi neden ambulans aramak yerine ağabeyini aramış. 130 kilometre uzaklıktan ağabeyi gelmiş ama ambulans yokmuş. Beni bildiğim önce 112 aranır yada komşulardan yardım istenir. Kesinlikle ağebeyinin bu işte bir dahili var. Belki de abisi de içerideydi" diye konuştu.

"O benim kardeşim değil kızımdı, ben büyüttüm"

10 Ocak'ta tekrar mahkemelerinin olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Adalete güveniyorum, rabbim bize yardım etsin. Kardeşimi çok özledim. O benim kardeşim değildi, kızımdı. Onu ben büyüttüm, benim evimden gelin çıktı. Dayanacak gücüm kalmadı yardım edin bana" ifadelerini aktardı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Kadın, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölen Kadının Günlüğü Koca Şiddetini Ortaya Çıkardı - Son Dakika

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