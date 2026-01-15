Beşiktaş\'taki ünlü gece kulübünün kaçak bölümleri yıkılıyor

İstanbul Beşiktaş'taki Oligark İstanbul adlı gece kulübünün kaçak bölümleri yıkılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan Oligark İstanbul adlı gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edildi. Söz konusu aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlenerek, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından encümen kararı doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle birlikte sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi üzerindeki Oligark İstanbul adlı gece kulübünün önüne gelerek, yıkım işlemine başladı. - İSTANBUL