Oltu-Ardahan yolunda minibüsle traktör çarpıştı, yaralı 3 kişiden 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
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Oltu-Ardahan yolunda minibüsle traktör çarpıştı, yaralı 3 kişiden 2'sinin durumu ağır

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Oltu-Ardahan yolunda minibüsle traktör çarpıştı, yaralı 3 kişiden 2\'sinin durumu ağır
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Oltu-Ardahan kara yolunda minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor, yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Oltu- Ardahan kara yolunda minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ardahan yönünden Oltu istikametine seyir halinde olan bir minibüsün, Güzelsu Mahallesi mevkisinde yola dönüş yapmak isteyen bir traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

2 yaralının durumu ciddi

Yaralılar, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kolluk kuvvetleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otoyoldaki ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Ekipler, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Oltu-Ardahan yolunda minibüsle traktör çarpıştı, yaralı 3 kişiden 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
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