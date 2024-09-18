Oltu\'da Öğrenci Servislerine Denetim

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Oltu İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü, Oltu Bölge Trafik İstasyonu ve Oltu Jandarma Trafik ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerini denetledi.

Ekipler, öğrenci taşımacılığı yapan araçları mevzuatlar çerçevesinde inceledi ve sürücüleri uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Denetimlerde Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala ve Oltu Jandarma Trafik Başçavuşu Mahmut Sağol da yer aldı. Toplamda 22 servis aracı denetlenirken, güvenli taşımacılık için gerekli önlemlerin alınması konusunda sürücülere önemli uyarılar yapıldı. Ekiplerin bu tür denetimlere devam edeceği bildirildi. - ERZURUM