Oltu\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Oltu yol boyu rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenkaya Devlet Hastanesi'nde görev yapan 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan ambulans, aynı yönde ilerleyen Recep Pekgöz (61) yönetimindeki 25 PO 739 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Feyzullah Aki (55), hemşireler Mehtap Ölmez İlhan (28) ve Gamze Cengiz (40) ile traktör sürücüsü Recep Pekgöz yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM