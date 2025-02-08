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Ölü Hasta Taburcu İddiası

Ölü Hasta Taburcu İddiası

Kuşadası'nda bir hastanın ölü olarak taburcu edilmesi sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

08.02.2025 13:07
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Özel Gözde Hastanesi'nden taburcu edilen bir hastanın, iddiaya göre, ölü vaziyette taburcu edildiğine ilişkin görüntüler görenleri şaşırttı. Dedesinin ölmüş vaziyette taburcu edildiğini fark eden şahsın çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada yayılınca Sağlık Bakanlığı ve Aydın Valiliği soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla Kuşadası Özel Gözde Hastanesi'ne yatırılan 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın yakınlarını arayan hastane görevlileri, hastayı taburcu edeceklerini belirterek, ambulans ayarlamalarını söyledi. Bunun üzerine özel hastanenin ambulans ücretini pahalı bularak dışardan ambulans ayarlayan Recep Abbaslar'ın yakınları ambulansla hastaneye geldiler. Özel Gözde Hastanesi'nden taburcu edilen dedeleri Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede adeta çuval gibi bağlı şekilde durmasından şüphelenen torunu Recep Levent Abbaslar, cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetmeye başladı. Dedesinin ölmüş halde taburcu edildiğini fark edince hastanedeki sağlık görevlilerinin dedesinin nabzını kontrol etmesini isteyen Abbaslar'ın talebi üzerine yaşlı şahıs kırmızı kod ile götürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, sağlık görevlilerinin taburcu edilmek üzere olan hastanın ölmüş olduğunu diğer görevlilere de bildirdiği duyuldu.

Yaşadıkları olay üzerine açıklama yapan Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar, taburcu ettikleri dedesinin ölmüş vaziyette hastaneden çıkarılmak istendiğini belirterek durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Kamerayı kendimi korumak için açtım

Son günlerde hastanelerde yaşanan en küçük bir olayda sağlık görevlilerinin 'hekime ve sağlıkçıya şiddet' konusu ile şikayetçi olmasından dolayı kendisini korumak ve savunmak için telefonunun kamerasını açtığını belirten Recep Levent Abbaslar, Kuşadası Gözde Hastanesi'nde hem hastalarının ölmüş vaziyette taburcu edilmek istendiğini hem de kamarayı açmadan önce özel hastanedeki görevlilerin şiddete meyilli tavırlarından dolayı kendini korumak için kamerayı açtığını ve ortaya bu görüntülerin çıktığını söyledi.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Aydın Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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