Ölümüne yolculuk: Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ölümüne yolculuk: Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

Geniş Video İzle

Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, akan trafikte paten kayarak yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atan genç kameraya yansırken, kamyonetin kasasında ise oturan iki kişi dikkat çekti. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eğitim Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

17.07.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölümüne yolculuk

Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

BURSA - Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, akan trafikte paten kayarak yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atan genç kameraya yansırken, kamyonetin kasasında ise oturan iki kişi dikkat çekti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eğitim Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan genç hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de kendi canını hiçe saydı. Hareket halindeki açık kasa kamyonete tutunan patenli gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu cep kamerasına yansırken, kamyonetin arkasında bulunan iki kişi de dikkatlerden kaçmadı.

Ölümüne yolculuk: Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümüne yolculuk: Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:34 Kerem Kınık’ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor Kerem Kınık'ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü! Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas saçlarını boyattı Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas saçlarını boyattı
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:07:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ölümüne yolculuk: Açık kasa kamyonetin arkasında patenle takılan gencin tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement