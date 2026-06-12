Ömer Alptekin'in Arama Çalışmaları 13. Gününde - Son Dakika
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Ömer Alptekin'in Arama Çalışmaları 13. Gününde

12.06.2026 09:17
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Adana'da Eğlence Çayı'nda kaybolan boks antrenörü Ömer Alptekin'i bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması 13 gündür devam ediyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na 31 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin, serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 13'üncü günde sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan ve dronla havadan da sürdürülen çalışmalarda henüz Alptekin'e ait bir ize rastlanmadı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Adana, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ömer Alptekin'in Arama Çalışmaları 13. Gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Esra Can Elbadi Esra Can Elbadi:
    13 gündür arama yapılıyor ve hala sonuç yok maalesef bu tür durumların sonu genellikle değişmiyor 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Balci Ahmet Balci:
    ben bu yaşımda böyle haberleri çok gördüm. şu çaylar çok tehlikeli yerler. bir kere girdi mi çıkması zor oluyor. umarım çocuğu bulurlar ama pek umutlu değilim. 0 0 Yanıtla
  • Bala Başak Baytar Bala Başak Baytar:
    bu tür olaylarda her zaman bir çıkar ilişkisi olabileceğini düşünüyorum ama böyle durumda insanı bulmak için gerçekten çabalanıyor mu bilinemez 0 0 Yanıtla
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