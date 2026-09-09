Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki araca ardından duvara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki araca ardından da site güvenlik kulübesi duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.