Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı - Son Dakika
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Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı

Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki araca ardından duvara çarparak durabildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki araca ardından duvara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki araca ardından da site güvenlik kulübesi duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kayapınar, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı - Son Dakika
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