Önce sıkıştırdı sonra önünü kesti! Yol isteyen ambulansa yapmadığını bırakmadı

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İstanbul Bağcılar'da siren çalarak ilerleyen ambulansı sıkıştıran otomobil sürücüsünün aracından inerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Yaşananlara kimse anlam veremezken olayı gören çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ, DİĞERİNİN DE GEÇİSİNİ ENGELLEDİ

Olay, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracı ile ambulansın önünü kesmeye çalışarak arkadan gelen bir ambulansın da yolunu kapattı.

YOL ORTASINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Trafikte ilerleyenleri tehlikeye atan sürücü otoyolu adeta kilitledi. Ambulansın önünü kesen öfkeli adam aracından indi. Sağlık çalışanlarının da ambulanstan inmesiyle taraflar tartışmaya başladı.

Araçlarından inen taraflar, bir süre yolda tartıştı. Tartışma araya trafikteki diğer sürücülerin de girmesiyle son buldu.

Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.