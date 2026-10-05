Nijerya’da askeri uçak faciası: 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya’da askeri uçak faciası: 32 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya’da askeri uçağın düşmesiyle 32 kişi yaşamını yitirdi. Benin City’den Lagos’a rutin görev için havalanan ATR-42 tipi uçak, Ondo eyaletindeki Igbokoda yakınlarında düştü. Kazada 25 yolcu ve 7 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya’da askeri hava kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 32 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Benin City’den Lagos’a gitmek üzere havalanan uçak, Ondo eyaletindeki Igbokoda kenti yakınlarında düştü.

UÇAKTAKİ 32 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına kıyıdaki Igbokoda kenti yakınlarında ulaşıldı.

Yetkililer, uçakta bulunan 32 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAVA TRAFİK KONTROLÜ UÇAKLA İRTİBATI KAYBETTİ

Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, uçağın pazartesi günü Benin City’den Lagos’a rutin bir görev kapsamında hareket ettiğini belirtti.

Keyamo, hava trafik kontrolörlerinin TSİ 11.13’te uçakla bağlantıyı kaybettiğini ve kısa süre sonra kazanın meydana geldiğinin belirlendiğini söyledi.

TİNU­BU’DAN SORUŞTURMA TALİMATI

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, kazada kurtulan olmadığını doğrularken hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Tinubu, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması ve benzer faciaların önüne geçilmesi amacıyla Nijerya Hava Kuvvetlerine kapsamlı soruşturma başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.

NİJERYA’DAKİ EN AĞIR KAZALARDAN BİRİ

32 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, Nijerya’da son yıllarda meydana gelen en ağır hava kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar sürerken, soruşturmanın uçağın neden düştüğünü ortaya çıkarması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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