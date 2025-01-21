Onur Kaan İçin Bağış Kampanyası Yapıldı

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Bartın'da yaşayan ve lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Onur Kaan Aydın için Ulus ilçesi kök hücre ve kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ulus ilçesindeki öğretmen evinde sabah saat 10: 30'da başlayan kök hücre ve kan bağış kampanyası akşam saat 18: 30'a kadar devam etti.

Akbaş Köyü Muhtarı Yıldıray Aydın'ın lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki oğlu Onur Kaan için gerçekleştirilen kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve ilçe protokolü de kampanyaya ilgi göstererek, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından gerçekleşen ve 8 saat süren bağış kampanyasında, 54 ünite kan, 33 ünite ise kök hücre toplamdı - BARTIN