Onurcan'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Onurcan'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

28.05.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i bulmak için Gaziantep'te arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te otizmli 10 yaşındaki Onur'u arama çalışmaları dördüncü gününde

Gaziantep Valisi Çeber: "Tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Onurcan'ı bulmak için olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullandıklarını belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor. Çalışmalar için kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde aile ve yetkililerle görüşen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Onurcan'ı bulmak için olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullandıklarını belirtti.

"Onurcan'ı bulmak için olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz"

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla ilgili veren ve aileyle görüşen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, daha sonrasında basın açıklaması yaptı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Onurcan Özdemir'in kaybolduğu ihbarını aldığımız Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren bütün ekiplerin çalışması devam ediyor. Günlük ortalama 500 profesyonel, ki bunların arasında AFAD, jandarma, emniyet, gönüllü STK'lar ve dalgıç ekipler yer alıyor. Bu 500 profesyonel ekibe köylerden katılan şahıslarla beraber toplam bin kişi civarında bir arama ekibimiz var. Arama çalışmalarını teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada alan kontrolü yapıyor. Bu İHA'ların gece görüş özellikleri de var. ve üç gündür sürekli görevini sürdürüyor. Onun dışında 8 tane de dron ile arama çalışmalarına destek veriliyor, bu drone'lardan 4'nün gece görüş kabiliyeti de var. Kokuya duyarlı 6 köpek ile de aramalara destek veriliyor. Toplamda 60 civarında da araç bölgede görev halinde. Olması gereken tüm imkan ve kabiliyeti kullanıyoruz. Ayrıca Fırat Nehri üzerinde de iki tane botumuz arama çalışmalarına devam ediyor. Burada su altını da inceleyebilecek teknik cihazlarla çalışıyoruz. Hem il merkezinde hem de olayın yaşandı köyde kriz merkezimiz var" dedi.

"Bakanlarımız da süreci yakından takip ediyor ama bulunmuş somut bir amere yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da süreci yakından takip ettiğini söyleyen Vali Kemal Çeber, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahir Özdemir Göktaş da süreci titizlikle takip ediyor. Bugüne kadar bulunmuş somut bir emare yok. Ne üzerindeki kıyafetlerine ne ayak izi gibi şeylere dair somut bir emare yok ama bizi yönlendiren unsurlar var. Kaybolan evladımız özel gereksinimli bir çocuk. Arama çalışmalarında buna da dikkat ediyoruz ve buna yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Bu çerçevede iki ana unsur yan yana getirerek arama tarama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Sabah 7.00 sıralarında başlayan yoğun aramalar akşam hava kararına kadar devam ediyor. Gece de gece görüş kabiliyeti olan cihazlarla aramaları sürdürüyoruz. Burada çok zorlu bir coğrafya da var. Kayalık taşlık zemin, sert yarlar, zaman zaman mağaralar ve daha vahşi bir doğa var. Bu nedenle bazı yerleri sadece profesyonel komando ekipleri girebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 200 kilometre karelik bir alan tarandı"

Küçük Onurcan'ın bulmak için 200 kilometrekarelik alan taraması yapıldığını da belirten Çeber, "Çalışmalar çerçevesinde bu yaşta ve bu özellikle bir çocuğun günlük ne kadar yürüyebileceği, hangi güzergahı gidebileceği ve nelerle karşılaşabileceği dibi pek çok şey çok profesyonel bir şekilde hesaplanıyor. Şu ana kadar 200 kilometre karelik bir alan tarandı. Bu alanın bazı bölümleri birkaç kez tarandı. Aramı tarama faaliyetleri devam edecek. Biz umutla ve ümidimizi hiç tüketmeden evladımızı sağ salim bulup ailesine teslim etmek istiyoruz. Tek amacımız arzumuz bu. Ayrıca Fırat Nehri'nde de 11 kilometre karelik bir nehir alanında çeşitli durum ve şartlara göre aramalar yapılıyor. Botlarla tarama faaliyeti yapılıyor. ve hala ekiplerimiz bu taramalarına devam ediyor. Yani hem havadan hem karadan çalışmalar aralıksız sürüyor" şeklinde konuştu.

"Kaybolan evladımızı 19 sularında gördüğünden ve bundan emin olan 2 vatandaşımız var"

Onurcan ile ilgili yapılan çok sayıda ihbar arasından 2 ihbara yoğunlaşıldığını ifade eden Çeber, "Kaybolan evladımızı 19 sularında gördüğünden ve bundan emin olan 2 vatandaşımız var. Onlarla temas yoğun devam ediyor. O bizim için önemli bir veri. Çünkü birçok gördüğünü ya da benzettiğini söyleyen şahısla temas kuruldu. Yani en ufak bir ipucu bile en hassas şekliyle değerlendiriyor. Ama iki tanesi bunların öne çıkıyor. Onların verdiği bilgiler bizim için kıymetli. Birisi Halfeti ilçemize bağlı bir köyümüzden bir vatandaşımız. Diğeri de buranın aşağısındaki Elif köyümüzden bir vatandaşımız. Onlar da bizi önemli ölçüde tabii yönlendiriyor. Ama tüm gücümüzle aramaya devam ediyoruz. İnşallah evladımızı sağ salim bulacağız. Bir vatandaşımız o bölgeden geçerken 19 sularında çocuğu da tarif ederek gördüğünü söylüyor. Hatta orada başka bir aile görüyor ve 'o ailenin çocuğu olduğunu değerlendirdiğim için ben herhangi bir müdahalede bulunmadım' diyor. Biz o ailenin de orada olduğunu teyit ettik. Ama o aile mesela çocuğu görmediğini ve böyle bir şeye de dikkat etmediğini de söylüyor. Bu bizim için önemli bir veri. Yine aşağıdaki köyümüzde, Elif köyünde de mesela bir vatandaşımız Onur'u gördüğünü değerlendiriyor. Biz onların verdiği bilgiye göre de muhtemel mesafeleri ve muhtemel alanları değerlendirerek çalışmalar yapıyoruz. Tabii bizim için en ufak detay önemli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Araban, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Onurcan'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 00:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Onurcan'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.