Ordu'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı

Polis, Ordu'da aranması bulunan 16 kişiyi yakaladı. 6'sı tutuklandı.

05.11.2024 13:19
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 96 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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