Ordu'da 18 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 18 Aranan Şahıs Yakalandı

Ordu'da polis tarafından yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs yakalandı, 14'ü tutuklandı.

12.11.2024 16:27
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 18 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 60 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 18 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'üı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 18 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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