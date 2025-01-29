Ordu'da 27 Aranan Şahıs Yakalandı

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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 27 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 61 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 27 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU