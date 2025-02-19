Ordu'da 37 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 37 Aranan Şahıs Yakalandı

Polis ekipleri, son bir haftada çeşitli suçlardan 37 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.

19.02.2025 16:19
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 37 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 71 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 37 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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