Ordu\'da 600 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

3.Sayfa

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir otomobilde 600 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında dur ikazına uyamayarak kaçan bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU