Ordu'da aranan 21 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da aranan 21 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 21 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 21 şahıs da yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Bu şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.07.2024 15:05
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 21 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 17 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 21 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ordu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da aranan 21 şahıs yakalandı - Son Dakika

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