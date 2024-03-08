Ordu\'da aranan 26 şahıs yakalandı

Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: 'Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum'

Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davada, Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan tanık olarak ifade verdi. Okan Turan, Seçil Erzan'a 5-6 kez para teslim ettiğini ve ne kadar para teslim ettiğini bilmediğini söyledi. Ayrıca, Seçil Erzan'ın avukatının sorusu üzerine, para teslim aldığını da belirtti. Davada toplam 21 kişi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanıyor ve Seçil Erzan'a 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.