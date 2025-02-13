Ordu'da Aranan 26 Şahıs Yakalandı

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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 26 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 58 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU