Ordu\'da Asayiş Olaylarında Azalma

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Ordu Valiliği'nde düzenlenen toplantı ile emniyet ve jandarmanın 2024 yılı 9 aylık faaliyetleri açıklandı. 2024 yılının ilk 9 ayında meydana gelen 18 bin 756 asayiş olayında 21 bin 103 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Valilik toplantı salonunda, Eylül Ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın, il genelinde 2024 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Suç oranları azaldı, aranması bulunan 2 bin 355 şahıs yakalandı

Ordu Valisi Muammer Erol, toplantıda yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2024 yılının ilk 9 ayı kıyaslandığında, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu ifade ederek, "2024 yılı ilk 9 ayında asayiş olayları ile ilgili ilimiz genelinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2023 ilk 9 ayı ile 2024 yılı ilk 9 aylık dönemi kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 7,91 azalma meydana gelmiş, ayrıca 2024 yılının ilk dokuz ayında yüzde 99,83 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ilimiz genelinde 2023 ilk dokuz ayı ile 2024 yılı ilk dokuz aylık dönemi kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 39,31 azalma meydana gelmiş, ayrıca 2024 yılının ilk dokuz ayında yüzde 95,68 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda, hapis cezasına göre aranan bin 387 şahıs, ifade için aranan 968 şahıs olmak üzere toplamda 2 bin 355 aranan şahıs yakalanmıştır" dedi.

İlde meydana gelen toplam 18 bin 756 asayiş olayında 21 bin 103 şahsa işlem yapıldı

Vali Erol, 2024 yılının ilk dokuz ayında il genelinde meydana gelen toplam 18 bin 756 asayiş olayında 21 bin 103 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, 242 şahsın tutuklandığına dikkat çekerek, meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 322 adet tabanca, 170 adet av tüfeği, 4 bin 675 adet tabanca fişeği, 140 adet kurusıkı tabanca ve 164 adet delici kesici aletin ele geçirildiğini söyledi.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Vali Muammer Erol, polis ve jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen kaçakçılık olaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılı ilk 9 ayında yapılan 439 operasyonda 804 şahıs yakalanmış, 39 şahıs tutuklanmış, 31 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucu 1.817 litre alkollü içki, 18 milyon 27 bin 60 dal makaron, 727 bin 830 dal içi doldurulmuş makaron, 5 bin 870 kilogram açık kıyılmış tütün, 73 adet tabanca, 3 bin 464 adet fişek, 72 adet sahte belge, 115 adet kaçak cep telefonu, 4 bin 429 adet cinsel içerikli ürün, 38 av tüfeği, 49 gaz-kuru sıkı tabanca, 799 adet sahte para, 52 adet çek-senet, 366 adet elektronik sigara, 86 adet sikke, 29 adet tarihi obje-eser, 73 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiştir."

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 2024 yılı ilk 9 ayında yapılan 1.067 operasyonda 1.205 şahıs yakalandığını, 115 şahsın ise tutuklandığını vurgulayan Vali Erol, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 571 gram kokain, 72 gram bonzai hammaddesi, 3 kilo 345 gram metamfetamin, 2 bin 327 adet ecstasy, 15 bin 400 adet sentetik ecza, 3 kilo 659 gram skunk, 9 gram eroin, 18 kilo 371 gram esrar, 367 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 169 gram sentetik kannabinoid, 1 gram amfetamin maddesi ele geçirildiğini aktardı.

9 ayda 864 bin 123 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 112 bin 888 sürücüye işlem yapıldı

Toplantıda, il genelinde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik çalışmalarından da bilgiler paylaşan Vali Muammer Erol, şu ifadelere yer verdi:

"Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle, vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik denetimlerinde de 2024 yılı ilk dokuz ayında toplam 864 bin 123 araç kontrol edildi, 112 bin 888 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapıldı, 3 bin 762 araç trafikten men edildi, 2 bin 63 araç sürücüsünün ise sürücü belgesi geri alındı. 2024 yılı ilk 9 ayında, kaza yerinde 9 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 1.920 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 2 bin 946 vatandaşımız yaralanmıştır."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe kaymakamları ve ilgililer katıldı. - ORDU