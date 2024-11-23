Ordu'da Bıçaklı Kavga: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Bıçaklı Kavga: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Bıçaklı Kavga: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Ordu'da 16 yaşındaki Arda Yılmaz bıçakla öldürüldü, 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

23.11.2024 22:20
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Ordu'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel bir kolejde 10'ncu sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz'ı (16) bıçaklayarak ölümüne neden olan A.A.G. (17) yakalanmıştı. Konuyla ilgili K.Y. (17) ve A.A. (17) isimli şahıslar da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.G. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartı ile K.Y. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan A.A.G.'nin annesi, mahkeme çıkışında "Biz hep beraber buradayız" diye oğluna seslendi.

Öte yandan, A.A.G.'nin olay günü motosiklet ile şov yapmak istediği, dengesini kaybedip düşme aşamasına gelince öğrencilerin bu duruma güldüğü, şahsın gülen öğrencilerin üzerine yürüdüğü iddia edildi. Hayatını kaybeden lise öğrencisi Arda Yılmaz'ın ise olaya müdahale etmek isterken bıçaklandığı ileri sürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Arda Yılmaz'ın cenazesi, Gürgentepe ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmescit Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Bıçaklı Kavga: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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