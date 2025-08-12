Ordu\'da Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'da serinlemek için birlikte girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahıs, 2 gün arayla hayatını kaybetti.

Olay, 10 Ağustos tarihinde Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı (24) ve Selahattin Kaya(23), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi Çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Emircan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Selahattin Kaya ise, olaydan 2 gün sonra bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ORDU