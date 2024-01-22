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Ordu'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu\'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti
22.01.2024 - 12:10,
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Ordu'nun İkizce ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Devecik Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Deniz'in (50) kullandığı 16 AZZ 544 plakalı Audi marka otomobil, karlı ve buzlu yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
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