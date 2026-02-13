Ordu'da çığ düşmesi sonucu ahşap ev zarar gördü - Son Dakika
Ordu'da çığ düşmesi sonucu ahşap ev zarar gördü

13.02.2026 17:01  Güncelleme: 17:09
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Maden Yaylası'ndaki bir yaylaya çığ düşmesi sonucu tek katlı ahşap bir evde büyük hasar meydana geldi. Olay sonrası ekipler bölgedeki temizlik çalışmalarına başladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaylaya çığ düşmesi sonucu tek katlı ahşap ev zarar gördü.

Olay, Musakırık Mahallesi'ndeki 2 bin 100 rakımlı Maden Yaylası'nda 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış mevsimi nedeniyle kimsenin yaşamadığı tek katlı ahşap bir evin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yolların açılması ile yaylaya ulaşan ekipler, bölgede temizlik çalışmaları başlattı. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin çalışması ile enkaz kaldırıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

