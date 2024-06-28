Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kızı ve Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kızı ve Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Şahıs Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren Mustafa Aktaş, boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtarmak için suya girdi. Ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirince hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Aktaş, Ulubey ilçesinde defnedildi.

28.06.2024 14:28
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Ordu'da, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtarmak için suya giren ve kendisi de boğulma tehlikesi geçirince hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aktaş (55) ve ailesi, serinlemek için denize girdi. Aktaş, bir süre sonra kızı Nilsu Aktaş ve yeğeni Yaren Çınar'ın denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Denize giren Aktaş, çevredekilerin de yardımıyla kızı ve yeğenini denizden çıkarmayı başardı ancak bu esnada kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Aktaş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı, burada dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş, Ulubey ilçesinde toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kızı ve Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kızı ve Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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