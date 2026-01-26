Ordu'da evini ateşe veren şahıs ağaçta asılı halde bulundu - Son Dakika
Ordu'da evini ateşe veren şahıs ağaçta asılı halde bulundu

26.01.2026 22:02  Güncelleme: 22:10
Ordu'nun Ünye ilçesinde 67 yaşındaki Selahattin Ç., girdiği bunalım sonucu oturduğu evi ateşe verdi. Olay yerine gelen ekipler, evin yanında asılı halde ölü buldu. İntihar süsü verdiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şahıs, oturduğu evi ateşe verdi. Şahıs, olay yerine gelen ekipler tarafından evinin yanındaki ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Olay, ilçenin Pelitliyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası Selahattin Ç. (67), girdiği bunalım sonucu yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da ev sahibini arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede Selahattin Ç., yanan evin hemen yanında bulunan kiraz ağacında asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen şahsın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

