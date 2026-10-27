Ordu'da haftada 3 bin 762 sürücüye işlem uygulandı, 19 bin 527 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da haftada 3 bin 762 sürücüye işlem uygulandı, 19 bin 527 araç kontrol edildi

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Ordu\'da haftada 3 bin 762 sürücüye işlem uygulandı, 19 bin 527 araç kontrol edildi
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Ordu'da son bir haftadaki trafik denetimlerinde 19 bin 527 araç kontrol edilirken 3 bin 762 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı. İl genelinde aynı dönemde 58 yaralanmalı kazada 68 kişi yaralandı, 48 araç trafikten men edildi ve 52 sürücünün belgesi geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 19 bin 527 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 58 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 87 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 54 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 114 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 64 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 161 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 501 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 124 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 55 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 527 araç kontrol edildi, 3 bin 762 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ordu'da haftada 3 bin 762 sürücüye işlem uygulandı, 19 bin 527 araç kontrol edildi - Son Dakika
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