Ordu'da iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

19.03.2026 22:41  Güncelleme: 22:43
Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında toplam 12 kişi yaralandı. Ünye'deki kazada bir hafif ticari araç uçuruma yuvarlanırken, Çaybaşı'ndaki kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ünye'nin Nadırlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen ilk kazada, Tekkiraz istikametine seyir halinde olan ve içinde bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlanan araç, fındık bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücüyle beraber toplam 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Diğer kaza ise Çaybaşı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarıcaerik Mahallesi'nde 55 GU 794 plakalı otomobil ile 34 BGV 018 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araç içinden kurtardığı yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü sağladı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, İtfaiye, Çaybaşı, Trafik, Ünye, Ordu, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:42:13. #.0.4#
