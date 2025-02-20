Ordu'da Jandarma Operasyonları: 49 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da Jandarma Operasyonları: 49 Şüpheli Yakalandı

Ordu\'da Jandarma Operasyonları: 49 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri 26 bin 694 şahsı sorgulayarak, 49 şüpheliyi yakaladı ve çeşitli denetimler yaptı.

20.02.2025 14:08
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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında, 26 bin 694 şahsın sorgulandı, hakkında arama kararı bulunan 49 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında, Jandarma Asayiş Tümleri tarafından 26 bin 694 şahıs ve 22 bin 996 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulama neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 49 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 16'sı tutuklandı.

Bilgilendirme faaliyetleri

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Kabadüz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen '20. Geleneksel Kar Festivaline' katılan yaklaşık 750 kadın vatandaşa 'KADES Uygulaması' tanıtılırken, 950 erkek vatandaşa ise 'Kadına El Kalkamaz Mottosu' kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Trafik denetimleri

Trafik Jandarması Timleri tarafından 9 bin 970 araç kontrol edilirken, 425 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 88 araç trafikten men edildi ve 11 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele denetimleri

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise son bir haftada 28 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapmak suçlarından adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda ise 162 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar 5 gram skunk, 16 gr. bonzai 21 gram metamfetamin, 135 adet sentetik ecza hapı, 7 gram kokain, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttükleri operasyonlarda ise 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda 1 adet sahte sürücü belgesi, 2 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet gümrük kaçağı otomobil ve 13 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Jandarma Operasyonları: 49 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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