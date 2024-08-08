Ordu\'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

3.Sayfa

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde O.D. (54) isimli şahsın işyerinde arama çalışması Yapılan aramada 880 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi. - ORDU